Missglücktes Überholmanöver: Schwangere verletzt

Ein 30-jähriger Autofahrer hatte gegen 15:40 Uhr versucht, eine Autokolonne im Gemeindegebiet von Wilhering (Bezirk Linz-Land) zu überholen. Im selben Moment wollte die junge Frau – ein paar Fahrzeuge vor dem 30-Jährigen – nach links abbiegen. Der überholende Wagen rammte das Auto der Schwangeren. Die Verletzte wurde in den Med Campus III gebracht, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Über ihren Gesundheitszustand waren am Abend keine Details bekannt.