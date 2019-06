Messerattacke in Linz vereitelt

Gegen 19 Uhr kam es am Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-Jährigen und einem 43-Jährigen im Volksgarten in Linz. Der Streit begann mit Beschimpfungen, führte dann allerdings dazu, dass der 49-Jährige ein Klappmesser zückte. Laut Zeugenaussagen dürfte er versucht haben mit dem Messer auf den 43-Jährigen einzustechen. Die beiden Zeugen, ein 28-Jähriger und ein 32-Jähriger, konnten dem Angreifer das Messer entreißen. Das Opfer erlitt eine Platzwunde im Gesicht und leichte Aufschürfungen. Er wurde zur Behandlung in den Med Campus III gebracht. Der Angreifer konnte kurz nach der Tat von der Polizei aufgefunden und festgenommen werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.