Medienpreis geht an junge Linzerin Anna Haderer

Dabei wird auch der media literacy award verliehen, mit dem besondere Leistungen von Medienkompetenz im Schulbereich ausgezeichnet werden. 519 Einreichungen aus ganz Österreich wurden registriert.

Mit Anna Haderer hat sich dabei auch eine Linzer Schülerin in Szene gesetzt. Haderer ist mittlerweile Absolventin der HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz und gewann mit dem Animationsfilm "Masks", den sie im Gestaltungsprojekt des 5. Jahrganges bei Helmut Kolar gemacht hat.

Das Problem der Masken

Die Linzerin beschäftigt sich in ihrem Kurzfilm mit dem Gefühl des Andersseins in einer Gesellschaft, wo alle gleich sind und Masken tragen. Dabei setzt sie sich mit dem Konflikt von Individuum und Gesellschaft auseinander. Um Teil der Gesellschaft zu sein, setzt sich der Protagonist eine Maske auf, so wie sie alle tragen. Einmal aufgesetzt, bringt er sie jedoch nicht mehr herunter.

Mit "Masks" war Haderer auch bei anderen Jugendfilmfestivals schon erfolgreich.

Den Preis in Wien erhielt sie am Freitag, wo die Linzer HBLA noch mit zwei weiteren Videos stark vertreten ist. Sophie Rieger zeigt den Kurzfilm "Kissed by the Muse", Elias Illig und Marita Schmied ihren knapp zweiminütigen Film "The left behind", in dem die Flucht vor der Vergangenheit thematisiert wird, die einen einholen kann.

