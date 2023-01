Mann stieß im Supermarkt Kassiererin beiseite und raubte Geld

Zu dem Vorfall ist es um kurz vor 18 Uhr gekommen. Ein junger Mann stieß plötzlich die Verkäuferin beiseite, nahm sich schnell Bargeld in unbekannter Höhe und flüchtete, schilderte die Polizei. Als sich Polizisten das Videomaterial der Überwachungskamera ansahen, gab ein Polizist an, einen 18-Jährigen als den Täter zu erkennen. Er wurde wenig später in seiner Wohnung festgenommen. Die Beute konnte dort jedoch nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, die Ermittlungen laufen.

