Lkw stürzte bei A1-Ausfahrt in Graben und kippte um

Den Einsatzkräften der Feuerwehren St. Valentin, Haag und Amstetten bot sich ein spektakuläres Bild, als sie gegen 16 Uhr am Unfallort eintrafen: Ein Schwerfahrzeug lag zwischen der Ausfahrt zum Parkplatz Ennsdorf und der A1 Richtung Wien in einem Graben. Der Lkw war von der Straße abgekommen, in die Wiese gerollt und zur Seite gekippt.

Der Lenker dürfte den Unfall ohne Verletzungen überstanden haben. Er konnte selbstständig aussteigen, berichten Augenzeugen. Die Ausfahrt zum Parkplatz musste für die aufwändige Bergung gesperrt werden.