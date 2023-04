Linzer um 80.000 Euro betrogen: 74-Jährige in Haft

Die 74-Jährige teilte dem Linzer mit, dass ihm ein Ende 2019 verstorbener gemeinsamer Bekannter eine Eigentumswohnung vererbt habe. Aus diesem Grund müsse er diverse Zahlungen für Notar, Gericht oder Anwalt an sie leisten - was der Mann im Zeitraum von 14. Februar 2020 bis 30. Oktober 2022 auch tat. Laut Polizei beläuft sich die Summe auf rund 80.000 Euro.

In Wirklichkeit wurde die besagte Eigentumswohnung der 74-Jährigen vererbt, die sie bereits im Juni 2020 wieder weiterverkauft hatte. Die Beschuldigte wurde nach der Einvernahme am Donnerstagabend in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper