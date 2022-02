"Friday For Future" unterstützt Lobau-Aktivisten

Das gewaltsame Vorgehen der Polizeikräfte gegen die Klimaaktivisten sorgte für großes Unverständnis unter den Teilnehmenden gestern in Linz. Der Einsatz der Klimaaktivisten, die in Wien seit mittlerweile fast einem halben Jahr gegen den Bau der Lobauautobahn Widerstand leisten, richtet sich gegen die Zerstörung der Natur zugunsten von veralteten und einfallslosen Verkehrskonzepten, die im Kampf gegen den Klimawandel kontraproduktiv sind, heißt es in einer Aussendung von Friday For Future.

Der Lobautunnel sei bereits vonseiten des Umweltministeriums gestoppt. Allerdings halte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nach wie vor an der Stadtstraße fest, die ohne den Lobautunnel und die Autobahn jedoch keinen Sinn hätte, so die Linzer Unterstützer.