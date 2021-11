Der umstrittene Lobautunnel wird wohl nicht gebaut

Der umstrittene Lobautunnel, der als Teil der Wiener Außenring-Schnellstraße vorgesehen war, wird offenbar nicht gebaut. Dem Vernehmen nach hat sich die von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) eingeleitete Projektevaluierung gegen einen Bau in dem Naturschutzgebiet ausgesprochen. Seitens des Ministeriums wollte man das gestern "weder dementieren noch bestätigen".

Gewessler hatte im Sommer alle Neubauprojekte der Asfinag zumindest bis zum Herbst vorläufig auf Eis gelegt, um sie auf ihre Vereinbarkeit mit den Zielen des Regierungsprogramms zu überprüfen. In Wien und in Niederösterreich war hier die Außenring-Schnellstraße S1 mit dem Lobautunnel und der Spange in die Seestadt Aspern betroffen. Umstritten ist vor allem der 8,2 Kilometer lange Tunnel unter der Donau und der Lobau, der nun offenbar so nicht gebaut wird. Im Büro des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SP) wollte man die Spekulationen am Dienstag nicht kommentieren. Man sei vom Bund noch nicht informiert worden, hieß es. Ludwig hat aber zuletzt betont, dass er rechtliche Schritte in die Wege leiten werde, falls die Umfahrung nicht gebaut werde.

Die Wiener FPÖ kritisierte das etwaige Ende des geplanten Baus. "Die kolportierte Rumpfvariante ohne Lobautunnel würde die tägliche Stauhölle für 200.000 Menschen im 22. Bezirk auf viele Jahre festschreiben", warnte Verkehrssprecher Toni Mahdalik.

Die Umweltschutz-NGOs Greenpeace, WWF und Global 2000 begrüßten hingegen die Pläne. "Eine Absage des Lobautunnels wäre die einzig richtige Entscheidung", sagt Klara Maria Schenk, Klima- und Verkehrsexpertin bei Greenpeace.