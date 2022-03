Linzer FP-Gemeinderat Pühringer verstorben

Geboren am 11. Dezember 1960 in Linz, absolvierte Pühringer eine Tischlerlehre und war ab 1979 bei der voestalpine beschäftigt. Politisch war er in der Linzer FPÖ aktiv, unter anderem als Ortsparteiobmann im Stadtteil Bindermichl/Keferfeld sowie als FPÖ-Bezirksparteiobmann-Stellvertreter in Linz.

Manfred „Mandi“ Pühringer war auch Landesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer und Arbeiterkammerrat. Ab 2009 gehörte er dem Arbeiterkammervorstand an, betätigte sich gewerkschaftlich als Betriebsrat in der voestalpine-Abteilung Grobblech und war ebenso Mitglied der der Gewerkschaft PRO-GE (Produktionsgewerkschaft). Seit 12. November 2009 war Pühringer in Linz Gemeinderat. Zu seinen Arbeitsgebieten zählten der Verkehrsausschuss, der Ausschuss für Soziales, Jugend, Familie und Sport sowie seine Funktion im Personalbeirat. „Wir verlieren mit Manfred Pühringer einen engagierten Kommunal- und Sozialpolitiker, für den die Interessen der Linzer und der Arbeiternehmer immer an erster Stelle standen“, sagt Bezirksobmann Stadtrat Michael Raml.