"Linz fehlen die Ladestationen"

Um die Klimaziele zu erreichen und mehr Menschen für einen Umstieg von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auf E-Autos zu begeistern, brauche es neue Anreize. Nicht nur im öffentlichen, sondern auch im privaten Bereich, sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP).

Er verweist unter anderem auf die Kurzparkzonen der Stadt: Allein dort werden mehr als 10.000 Bewohnerautos geparkt, die Möglichkeit, ein E-Auto zu laden, fehle aber weitgehend. Deshalb bringt die Linzer ÖVP in der kommenden Gemeinderatssitzung am 27. Mai einen Antrag ein. Das Ziel: Gemeinsam mit privaten Anbietern und Wohnbauträgern soll ein Konzept für den Ausbau der E-Lade-Infrastruktur erarbeitet werden. In Linz sind aktuell 1000 E-Autos zugelassen, das entspricht einem Prozent aller angemeldeten Pkw.