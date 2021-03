Linz blüht wieder auf und sucht begeisterte Stadtgärtner

Es sind Frühlingsboten, die dem nass-kalten Wetter zum Trotz, etwas Farbe in das Linzer Stadtbild bringen sollen. Für diese Mission werden ab dieser Woche 70.000 Blumen in den Parks, Beeten und Grünflächen der Stadt eingepflanzt. Nicht nur sie sollen in den kommenden Wochen erblühen, sondern auch die 80.000 Blumenzwiebeln, die zu einem Großteil bereits im Herbst von den Mitarbeitern der Stadt eingelegt worden sind.

Die Frühjahrsblumen werden in de stadteigenen Gärtnerei am Thurnermeisterhof von Hand herangezogen: Mehr als 50 Blumensorten - angefangen von Violen bis hin zu Isländischem Moos - werden heuer in der Stadt zu bewundern sein.

Fünfte Auflage von Mitmachwettbewerb

Doch abgesehen davon ist bei der Aktion „Blühendes Linz“ auch von Interesse, was in den Linzer Gärten, Balkonen und Co. passiert. Der Wettbewerb erlebt mit der heurigen Gartensaison seine fünfte Auflage - sehr zur Freude von Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Der ist überzeugt davon, dass „kein Fensterbrett zu klein ist, um mitzumachen.“

Der Wettbewerb zielt darauf ab, die Linzer zu motivieren, ihre unmittelbare Umgebung zu einer blühenden Oase zu machen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, wie Biogärtner Karl Ploberger sagt. Längst werden nicht mehr nur Petunien eingepflanzt: Vielmehr reicht das Angebot von Kräutern über Beeren bis hin zu Salatpflanzen. Baier hebt zudem hervor, dass die Pflanzen nicht nur einen Verschönerungseffekt haben, sondern im Sommer auch zur Kühlung beitragen.

Teilnehmen an dem Wettbewerb können Linzer, Innenstadtgeschäfte und Unternehmen. Gewertet wird in vier Kategorien: Fenster- und Balkonschmuck, Vorgarten, Hausgarten und Öffentlicher Raum. Unter letzteres fällt etwa die Bepflanzung einer Bauminsel vor einem Wohnhaus.

Bis 31. Juli werden Einreichungen samt Fotos von den Werken entgegengenommen, die Sieger werden von einer Fachjury unter dem Vorsitz von Ploberger gekürt.

Nähere Infos zum Wettbewerb und zur Teilnahme gibt es unter www.bluehendes.linz.at