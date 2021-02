Linz bekommt einen Corona-Testbus

Die Nachfrage nach Corona-Antigen-Schnelltests ist seit in Kraft treten der neuen Verordnung und der Berufsgruppen- bzw. Eintrittstests hoch, die Warteschlangen dementsprechend lang. Das Teststationenangebot in der Stadt Linz wurde vom Land OÖ zwar wiederholt aufgestockt, die Stadtpolitik ist aber der Meinung, dass es weitere Testmöglichkeiten braucht. Angelehnt an das Welser Vorbild - dort ist der Corona-Testbus bereits im Einsatz - wird es auch in der Landeshauptstadt ab 23. Februar in Kooperation mit der Linz AG und dem Arbeitersamariterbund eine solche mobile Teststation geben.



Das Angebot richte sich vorrangig, so Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) bei der heutigen Präsentation der Pläne, an ältere und mobil eigeschränkte Menschen sowie Linzer, die in entlegeneren Stadtteilen leben, wo die Dichte an fixen Teststationen gering ist. Zudem ist geplant , dass der Bus auch gezielt städtische Kinderbetreuungseinrichtungen ansteuern soll, damit sich das Personal direkt vor Ort testen lassen kann. Rund 300 Tests pro Tag können in dem Bus, der derzeit von der Linz AG umgebaut wird, durchgeführt werden. Der Bus soll von Montag bis Samstag unterwegs sein, die genauen Öffnungszeiten stehen noch nicht fest.



Fix ist aber bereits, dass der Bus pro Woche 18 Standorte anfahren soll. Eine Anmeldung ist erwünscht (ooe.oesterreich-testet.at), aber nicht zwingend notwendig.Sobald der Testbus und ab kommender Woche insgesamt sechs Teststandorte in Betrieb sind, können in LInz 5000 Personen pro Tag getestet werden.



Die Infektionslage in der Landeshauptstadt ist derweil weiterhin stabil, informiert der Linzer Gesundheitsdirektor Dietmar Nemeth. Aktuell sind (mit Stand heute 10 Uhr) 121 Linzer positiv auf das Coronavirus getestet, 208 weitere befinden sich in Quarantäne. Verdachtsfälle auf Mutationen wurden einige registiert, bestätigten Fall gebe es aber noch keinen, heißt es weiter.







turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.