In Linz wird nun "grüner" gebaut

Es ist eine Maßnahme, mit der Linz eine Vorreiterrolle einnehmen wird, da waren sich Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Vizebürgermeister Markus Hein (FP) heute einig. Die Rede ist vom Ediktalverfahren Nr.2, das in der kommenden Gemeinderatssitzung beschlossen werden soll. Hinter der etwas sperrigen Bezeichnung verbirgt sich eine Verordnung, mit der flächendeckende Klimaschutzmaßnahmen bei allen Planungen und Bauvorhaben von der Stadt vorgeschrieben werden können. Die neuen Regeln betreffen nicht nur künftige Bauprojekte, sondern auch bestehende Bebauungspläne. Rund 1000 werden damit quasi nachgeschärft, wie es heute bei der Pressekonferenz hieß.

„Die Vorgaben müssen überall in voller Konsequenz durchgesetzt werden, sie sind dann für alle Bauträger gleich und klar definiert“, sagt Hein. Das sei auch der Vorteil dieser Verordnung, die Alternative wäre gewesen die Begrünungsmaßnahmen nur bei neuen oder zu überarbeitenden Bebauungsplänen vorzuschreiben. „Das hätte Jahrzehnte gedauert, bis diese Maßnahmen flächendeckend verbindlich geworden wären“, sagt Luger.

Im Konkreten gilt nach der Beschlussfassung, dass jedes Dach auf Gebäuden und Garagen, mit einer verbauten Fläche von über 100 Quadratmeter, begrünt werden muss. Während das in der Vergangenheit u. a. bei Betriebsbaugebieten und Baugebieten sehr häufig schon vorgeschrieben wurde, war das in Wohn- bzw. Kerngebieten bis jetzt nicht immer der Fall. Die Vorteile, die man sich von dieser Maßnahme verspricht, sind groß: angefangen von einem Kühleffekt und einer verbesserten Luftqualität, bis zu Schaffung von neuen innerstädtischen Erholungsräumen. Zudem werden neue Mindeststärken bei den Vegetationsschichten vorgeschrieben, bei Flachdächern müssen es mindestens 15 Zentimeter sein, bei Tiefgaragen mindestens 50 Zentimeter.

Ein Thema sind auch großkronige Baumpflanzungen: Auf Bauplätzen ist pro 750 m² vollendeter Bauplatzfläche künftig zumindest ein Laubbaum zu pflanzen bzw. zu erhalten. Zudem muss nach jedem 5. Kfz-Abstellplatz ein Laubbaum mit einer Mindestgröße von acht Metern gepflanzt werden. Begrünt bzw. bepflanzt werden müssen künftig auch Lärmschutzwälle und Stützmauern.

"Win-Win-Situation für alle"

Widerstand gegen diese Maßnahme etwa vonseiten von Bauwerbern erwarten sich die Politiker keine, sie sprechen von einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten und einer Aufwertung des gesamten Stadtraumes, ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Von Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) kommt Zustimmung für diese Maßnahme. Gerade in der dicht verbauten und versiegelten Innenstadt seien die ersten Auswirkungen der Klimakrise bereits deutlich zu spüren. „Um Hitzeinseln zu vermeiden, ist es unbedingt notwendig, mehr natürliche Klimaanlagen in die Stadt zu bringen.“ Sie sieht in der Verordnung noch Luft nach oben, etwa wenn es um die Zahl und Größe der vorgeschriebenen Bäume geht, das ändere aber nichts daran, dass die verpflichtenden Begrünungsmaßnahmen in Bebauungsplänen ein „wichtiger und ein großer Schritt“ seien.