Lichterglanz und Glühweinduft auf vielen Plätzen

Christkindlmarkt am Hauptplatz

Einmal noch schlafen, dann kommt der Christbaum. Zumindest auf den Linzer Hauptplatz. Morgen, Samstag, öffnen die 46 Stände des Adventmarktes, vier Tage später dann auch die neue Attraktion: Eisstockbahnen auf dem Hauptplatz. Geöffnet ist der Markt bis zum Heiligen Abend.

Christkindlmarkt Volksgarten

Volksfeststimmung im Volksgarten? Vom ältesten Riesenrad Österreichs, das sich ab morgen, Samstag, vor allem für die Kinder dreht, darf man sich nicht täuschen lassen: 90 Stände, Eisskulpturen und eine neue Bühne versetzen weiterhin in Weihnachtsstimmung. Durchgehend bis zum 24. Dezember.

Wintermarkt am Pfarrplatz

Wer glaubt, am Hauptplatz bereits alles gesehen und gekostet zu haben , der braucht nur einige Meter weiter auf den Pfarrplatz zu schlendern. Dort öffnet morgen, Samstag, ab 11 Uhr der Wintermarkt. Dort wird zwar auf Symbolik verzichtet – es gibt keine Nikoläuse, Christkindln oder Krampusse –, nicht aber auf Ideenreichtum, Vielfältigkeit und Qualität. Zu erleben bis 23. Dezember.

Adventmarkt im Kulturquartier

Traditionelles Kunsthandwerk, hausgemachte Köstlichkeiten und originelle Geschenkideen hält der Adventmarkt im OÖ. Kulturquartier für die Besucher bereit. Geöffnet von 6. bis 8. Dezember.

Weihnachtsmarkt Schloss Traun

Aus Kindern werden in Traun Prinzen und Prinzessinnen. Und zwar, wenn das weihnachtlich dekorierte Schloss von 29. November (17-21 Uhr) bis 1. Dezember (10-18 Uhr) seine Pforten öffnet. Musik, Kleinkünstler und die Trauner Teufel warten auf die Besucher.

Mittelalter-Advent in der Altstadt

Eine Zeitreise ins Mittelalter können Besucher von 6. bis 8. Dezember in der Linzer Altstadt unternehmen. Narren, Gaukler, Schmiede und Seifensieder feiern Weihnachten, wie es früher war.

Wärmepol – Punsch und Kultur

Der Wärmepol ist ein Gegenpol – und zwar zum Weihnachtsstress. Neben Punsch und Glühwein ist im Innenhof der Kunstuniversität Linz eine Plattform für Kunst, Kultur und anregende Gespräche entstanden. Diese Gespräche sind seit 15. November und noch bis 22. Dezember möglich.

Winterzauber und Nikolaus

Eine Premiere gibt es heuer am Linzer Südbahnhofmarkt zu erleben: Am 6. Dezember von 12-18 Uhr findet dort der Winterzauber statt. Einen Tag später wird es mit "Nikolaus am Markt" noch einmal richtig weihnachtlich.