Kurioser Kontrollausschuss zur Donaubrücke

Im Kontrollausschuss war am Montag Nachmittag der von der Linzer Volkspartei beantragte Kontrollamtsbericht zur neuen Donaubrücke wieder Thema. Weil es aus Sicht der ÖVP noch „viele offene Fragen“ gibt, vor allem im Hinblick auf den „Informationsfluss über Verzögerungen und Kostenentwicklungen an die verantwortlichen Politiker“, sollten Auskunftspersonen in einen Sondersitzung des Ausschusses geladen werden, so die Forderung von Klubobfrau Elisabeth Manhal. Die nächste reguläre Sitzung des Kontrollausschusses würde erst am 5. Juli stattfinden.

Nun wird schon im Mai ein Sonder-Ausschuss abgehalten, weil die ÖVP Unterstützung von den Grünen bekam.

Das sei kurios, ließ Gemeinderat Wolfgang Grabmayr (FP) wissen. Denn im Ausschuss sei die genaue Faktenlage erklärt worden, die Kostenüberschreitung liege „nur bei moderaten 3,7 Prozent“ und nicht, wie von Manhal behauptet, bei 80 Prozent. Vizebürgermeister Markus Hein (FP) habe „den tatsächlichen Sachverhalt“ klar dargestellt, doch die ÖVP würde diese Faktenlage nicht verstehen wollen, so Grabmayr.

Manhal sieht das anders und vor allem in einem Kontrollgremium die Aufgabe einer lückenlosen Aufklärung möglicher Verfehlungen und Schwachstellen. So sei die ÖVP verwundert gewesen, dass auch der Ausschussvorsitzende Lorenz Potocnik sowie die Vertreter von SPÖ und FPÖ keinen weiteren Informationsbedarf sahen. Denn letztlich, so argumentiert Manhal, könnten nur auf diese Weise Fehlentwicklungen bei städtischen Großprojekten in Zukunft verhindert werden.