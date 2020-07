Der Stau in Linz nervt vor allem die Pendler. Das gehe mittlerweile so weit, dass Mitarbeiter kündigen, weil sie sich das nicht mehr antun wollten, sagt Thomas Eichlberger, Sprecher der Plattform "Verkehr Industriezeile". In Vertretung der 25.000 in den hunderten Gewerbe- und Industriebetrieben des Linzer Stadtteils Beschäftigten fordert die Plattform von der Politik Verbesserungen. Und liefert dazu auch Vorschläge in Form eines Verkehrskonzeptes.