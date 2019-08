Konzepte für ein kühles Linz

Kaum eine Woche vergeht ohne einen Vorschlag, wie die Hitze in der Stadt erträglicher gemacht werden könnte: Quer über alle Fraktionen haben die Linzer Stadtpolitiker dieses Thema für sich entdeckt. Ganz neu ist die Problematik freilich nicht. Konzepte, was konkret umgesetzt werden könnte, gibt es bereits viele.

So hat der oberösterreichische Umweltanwalt Martin Donat bereits im Jahr 2017 gemeinsam mit Vereinen und Initiativen Vorschläge vorgelegt, wie die Landeshauptstadt "grüner" und damit auch kühler werden könnte. Passiert ist seither allerdings wenig. Nun sei es Zeit, die Konzepte aus der Schublade herauszuholen. "Vorschläge gibt es genug, es ist Zeit, vom Reden zum Handeln zu kommen", ist Donat überzeugt. Der Umweltanwalt plädiert für die Sichtung aller bereits vorhandenen Ideen und eine Kategorisierung mittels Ampelsystem: "Damit klar wird, was machbar ist und was nicht." Zudem brauche es einen Plan, der festlegt, wer welche Maßnahmen "wie und wann umsetzt" und wie diese finanziert werden.

Best-Practice-Beispiele

Sinnvoll wäre es, einzubeziehen, wo in nächster Zeit ohnehin Baumaßnahmen geplant sind: "Und sich dort etwa anzuschauen, ob eine Allee angelegt werden könnte." Wenn am Boden kein Spielraum für Maßnahmen sei, sollte nicht nur im Dachbereich auf Begrünungen gesetzt werden: "Wir reden immer von klimafitter Stadt, da sollte man auch prüfen, wo eine vertikale Gebäudebegrünung umgesetzt werden kann."

Donat wünscht sich Musterstraßenzüge bzw. begrünte Gebäude, die zeigen, wie eine Umsetzung aussehen könnte: "Denn ein konkretes Beispiel bringt viel mehr als Informationsbroschüren alleine." Eignen würden sich dafür etwa Gebäude der Stadt oder des Landes: "Man könnte sich etwa das Ars Electronica Center anschauen oder das Neue Rathaus."

Auch die Stockhofstraße mit ihren Naturdenkmälern würde sich eignen: "Der Straßenzug könnte mit anderen Bäumen ergänzt werden, in der Mitte des Kreisverkehrs ist viel Platz, wo ein Baum gesetzt werden könnte." Wichtig sei zudem die Stärkung von sanften Mobilitäts- und Grünachsen: "Beispielsweise von der Landstraße bis zur Gebietskrankenkasse und zum UKH, bzw. hinüber bis zum Schillerpark und weiter Richtung Bauernberg", sagt Donat. Gerade für intensiv genutzte Bereiche in der Stadt sei so ein Netz, bei dem die Grünbereiche verstärkt und verbunden werden, notwendig: "Weil mit dem Wachstum der Stadt die Flächennutzung immer intensiver wird." Solche Achsen würden nicht nur die Lebensqualität erhöhen, sondern auch den Lebensraum für Insekten und Vögel erweitern.

Die angekündigten tausend neuen Bäume für die Innenstadt seien ein erster Schritt. "Aber es müssen noch viele weitere folgen", sagt Donat, der sich für die Erhaltung der Linzer Grüngürtel ausspricht. Diese sollten "nicht leichtfertig aufgegeben" werden: "Man muss diese Grüngürtel als Erholungs- und Infrastruktur betrachten und nicht immer nur als Baulandreserve."

Vorschläge für weniger Hitze in der Stadt

Grüne Fassaden im Stadtgebiet

Im Kampf gegen die Hitze setzt Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) auf natürliche Klimaanlagen in Form von Dach- und Fassadenbegrünungen: Deshalb gibt es nun eine finanzielle Unterstützung der Stadt für Linzer, die ihre Fassade begrünen wollen.

Ein Projekt zur Förderung wurde zwar noch nicht eingereicht: „Aber es gibt bereits viele Anfragen und Interessenten“. Damit in Linz bald mehr „grüne“ Häuser zu sehen sind, sollte auch die Stadt und die Firmen der Unternehmensgruppe mit gutem Beispiel vorangehen, so Schobesberger. So würde sich etwa das Neue Rathaus für eine Fassadenbegrünung anbieten.

Parks auf den Dächern

Auch der für Infrastruktur zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP) möchte im oder besser auf dem Neuen Rathaus ein Vorzeigeprojekt verwirklichen: Denn dessen Dach wäre, so Hein, für die Errichtung eines Dachparks „bestens geeignet.“ Die Rathausterrassen, die eine Fläche von rund 10.000 Quadratmetern umfassen, seien zwar bereits jetzt zum Teil bepflanzt, allerdings gebe es auch viele mit Waschbeton zugepflasterte Bereiche, die eine große Hitzeentwicklung begünstigen würden. „Mit einem Dachpark könnte eine attraktive Erholungsfläche entstehen, die öffentlich zugänglich ist“, sagt Hein, der als Vorbild die deutsche Stadt Bochum anführt. Geht es nach ihm, sollen künftig nicht nur bei Neubauprojekten solche innovativen Ansätze umgesetzt werden: „Es sollten auch bestehende große Betonflächen umgestaltet werden.“ Deshalb werde die freiheitliche Fraktion in der Gemeinderatssitzung im September die Prüfung und gegebenenfalls die Umsetzung eines Dachparks auf den Terrassen des Neuen Rathauses beantragen.

Mehr Bäume für die Innenstadt

Zur Kühlung der Hitze in der Innenstadt sollen auch neu gepflanzte Bäume ihren Beitrag leisten: Kürzlich kündigte Grünreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) eine Baumpflanz-Offensive für die Linzer Innenstadt an. In den nächsten drei Jahren sollen 1000 zusätzliche Bäume – etwa entlang von Straßenzügen – gepflanzt werden. Linzer, die sich in ihren Straßen Bäume wünschen, können per Mail an vbgm.baier@mag.linz.at ihre bevorzugten Standorte bekannt geben. Diese Möglichkeit wurde von den Bürgern auch bereits fleißig genutzt: Innerhalb einer knappen Woche seien bereits 150 Wunschstandorte bekannt gegeben worden, heißt es aus dem Büro von Baier.

