Keine Masken und frische Bühnenluft

Keine Maskenpflicht im Unterricht und die Möglichkeit, wieder Veranstaltungen abzuhalten – das Schuljahr endet versöhnlich und positiv, sagt Christian Denkmaier, Direktor der Musikschule Linz. Dazu passt, dass in kurzer Zeit unter Federführung von Thomas Mandel ein attraktives Programm für das traditionelle Schulschluss Open Air auf die Beine gestellt werden konnte. Mit Ensembles und Solisten der Musikschule, die es kaum noch erwarten können, endlich wieder Bühnenluft schnuppern zu dürfen, so Denkmaier.

Im vergangenen Jahr hätte man mit „Musikalische Frischluft schnappen“ schon einen Slogan für das Open Air gehabt, aber das Konzert musste damals abgesagt werden.

Heuer gehen die Uhren anders, denn mit den fallenden Corona-Zahlen ist jetzt ab Juli sehr vieles wieder möglich. Und so wird am 2. Juli ab 14 Uhr auf dem Herbert-Beyer-Platz vor dem Architekturforum die Factory Street Band, das Jugendorchester der Musikschule oder die Cosi Oman Band zu erleben sein. Das Open Air dauert rund drei Stunden, der Eintritt ist frei, es gelten die 3G-Vorgaben.

Auch wenn alle Beteiligten auf passendes Sommerwetter hoffen, so könnte das Wetter der einzige Spielverderber für das Musikschul-Open-Air sein. Sollte unter freiem Himmel nicht gespielt werden können, dann gibt es auch dafür ein „Notprogramm“. In diesem Fall werden die musikalischen Beiträge indoor, aber ohne Publikum aufgezeichnet und dann via youtube präsentiert.