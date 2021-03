Kein Spaß mit den Schildern

Da war dieses Foto zum Anlass genommen worden, um – ironisch – ein paar Fragen zu stellen, was nun gilt, wenn man diese Anfang-Ende-Kombination sieht.

Das fanden einige Ottensheimer nicht lustig, weil es kein Schildbürgerstreich sei, was die OÖN auch nicht behauptet hatten. Damit zur Klarstellung, wie sie ein OÖN-Leser so zusammenfasste: "In Wirklichkeit endet der Geh- und Radweg und mündet 90 Grad in einen Fußgängerübergang über die B127. Kommt man über die B127, beginnt eben der Geh- und Fußweg." Somit seien die Verkehrszeichen "absolut richtig aufgestellt", denn ansonsten würde der Geh- und Radweg einfach über die B127 führen. Gut, aber ein bisserl verwirrend bleibt es dennoch...

