Impfaktion in Banksy-Ausstellung ein Erfolg

Es brauche Mut und Entschlossenheit, neue Dinge zu wagen und neue Wege zu gehen. So galt der Dank des Linzer Allgemeinmediziners Michael Firmötz allen voran jenen 695 Menschen, die sich von Freitag bis Sonntag in der an sich noch geschlossenen Ausstellung in der Linzer Tabakfabrik den ersten, zweiten oder dritten Stich geholt haben. Firmötz hat die Impfstraße initiiert und auch selbst geimpft.

Es war ein einmaliges Angebot, in den Räumlichkeiten der Welt des Ausnahmekünstlers Banksy zu begegnen und gleichzeitig gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, freute sich Tabakfabrik-Chef Chris Müller vor allem über dieses Zeichen der Zusammenarbeit. Denn gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, der Stadt Linz und dem Land Oberösterreich organisierte die Tabakfabrik diese Impfstraße. Der Ablauf verlief an allen drei Tagen reibungslos.

Was alle Beteiligten besonders hervorheben: Das Angebot wurde innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt und alle haben mit voller Motivation an einer Lösung gearbeitet, wie es Müller formuliert. „Diese Haltung und Initiative ist vor allem jetzt Gold wert.“