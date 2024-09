Hochwasserschutz in Linz wird aufgebaut

Die Pegelstände der Flüsse steigen - laut hydrografischen Dienst des Landes Oberösterreich werden heute die ersten Gewässer über die Ufer steigen. Das meiste Wasser kommt aus dem Alpenvorland, vor allem Enns und Traun könnten deshalb im Laufe des Tages erste Warngrenzen erreichen.

Mehr lesen: Warum der Schnee die Hochwassergefahr in Oberösterreich dämpfen könnte

Vorbereitungen laufen

In Mauthausen - unterhalb der Mündung von Traun und Enns in die Donau - wird derzeit der Aufbau der ersten Phase des mobilen Hochwasserschutzes vorbereitet. In Linz ist man schon einen Schritt weiter: Hier wurde bereits am Freitagvormittag mit dem Aufbau des Hochwasserschutzes begonnen.

Auch in den Bergen gibt es viel Niederschlag, ab einer Höhe von 1000 Metern schneit es aber - damit fließt von dort weniger Wasser ab.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper