Warum der Schnee die Hochwassergefahr in Oberösterreich dämpfen könnte

Gerechnet wird in erster Linie mit lokalen Überflutungen, an Donau und Inn erwartet der Hydrografische Dienst des Landes hingegen eine weniger dramatische Lage. Positiv werde sich der Temperatursturz auswirken, weil der Niederschlag oberhalb von 800 Metern Seehöhe als Schnee fällt und vorerst nicht abflusswirksam wird.

Die Wasserstände an den oö. Gewässern steigen, am Inn und an der Donau erwartet der Hydrografische Dienst im Lauf des Freitags, dass die Warngrenzen erreicht werden. In Mauthausen - unterhalb der Mündung von Traun und Enns in die Donau - wird derzeit der Aufbau der ersten Phase des mobilen Hochwasserschutzes vorbereitet. Man rechnet aber damit, dass dies ausreichen wird.

Der Ennspegel im hochwassererfahrenen Steyr soll am Freitag die Vorwarngrenze erreichen, hier wird mit kleineren Überflutungen, etwa am Ortskai, gerechnet, allerdings nicht mit größeren Überschwemmungen in bewohnten Gebieten. An allen kleinen bis mittelgroßen Gewässern vor allem in den tieferen Lagen im Alpenvorland und im Mühlviertel muss man sich in den kommenden Tagen allerdings auf lokale Überflutungen einstellen.

Zwei Punkte dürften sich positiv auswirken

Positiv dürften sich zwei Punkte auswirken: Zum einen bringen Donau und Inn aus Bayern nicht übermäßig viel Wasser nach Oberösterreich, zum anderen fällt der Niederschlag oberhalb von 800 Metern Seehöhe in Form von Schnee, wird also nicht abflusswirksam, erklärte Reinhard Enzenebner vom Hydrografischen Dienst im Gespräch mit der APA. Damit dürfte das Wasser einige Zeit gebunden sein und erst abfließen, wenn es wieder wärmer wird und - so hofft man - nicht mehr regnet. Dann wäre zwar längere Zeit mit hohen Wasserständen zu rechnen, so Enzenebner, aber die Situation wäre gut handelbar. Allerdings seien die langfristigen Prognosen noch recht unsicher.

Passend zum Wetter präsentierte am Freitag auch Katastrophenschutz-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) gemeinsam mit dem oberösterreichischen Zivilschutz-Präsidenten Michael Hammer den "Familien-Notfallplan" - eine 40 Seiten starke Broschüre, in der die wichtigsten Vorkehrungen, die man für sich und seine Lieben für Katastrophensituationen treffen sollte, zusammengefasst sind und die kostenlos beim OÖ Zivilschutz (0732 65 24 36, zivilschutz-shop.at) bestellt werden kann.

"Wer heute in haltbare Lebensmittel, Wasser, ein Notfall-Radio, Taschenlampe, Medikamente und Hygiene-Artikel investiert, sitzt morgen nicht hungrig, unvorbereitet und abgeschnitten von der Außenwelt im Dunkeln", rät Langer-Weninger zur Eigenvorsorge. Der Notfallplan umfasst aber auch Checklisten für organisatorische Vorbereitungen, etwa "Wie kontaktiere ich meine Angehörigen? Wo gehe ich hin? Was nehme ich mit?". Für das bevorstehende Wochenende empfiehlt es sich auch, den Starkregen-Folder auf der Seite des Zivilschutzes herunterzuladen.

