Hajart: "Es braucht einen neuen ‚Warmen Hans‘"

Gestern war der Auftakt am Schillerpark – vier Termine sind es heuer, weniger als im Vorjahr: "Es gibt auch immer weniger Würstelstände", sagt Hajart, der diese Linzer Kulinarik-Tradition wieder stärken will. In wenigen Wochen beginnt auch der Ideenwettbewerb für die Neugestaltung des Linzer Hauptplatzes.

"Schön wäre es, wenn wir auch Ideen für einen neuen Würstelstand dort hätten. Es braucht einen neuen ‚Warmen Hans‘." Die Imbissbude, die sich beim Brückenkopfgebäude befand, hatte im Juni 2017 geschlossen. Kommenden Freitag, 20. September, lädt Hajart zum Gespräch bei Würstel und Getränk in der Kärntnerstraße beim Würsteltreff Gschwandtner.

