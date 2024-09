"Nixi"-Ticket: Samstags ist die Straßenbahn in der Linzer Innenstadt kostenlos

Die Sperre des Linzer Hauptplatzes für den Verkehr ab Ende Oktober. Die große Konkurrenz mit der PlusCity – Stichwort kostenlose Gratisparkplätze. Die anstehende Adventzeit. Die Innenstadtbetriebe – allen voran jene auf der Landstraße – reagieren auf die bevorstehenden Herausforderungen: Daher ist die Straßenbahn in der Innenstadt ab diesem Samstag bis Jahresende samstags kostenlos zu nutzen. Die Eckpunkte des vom ehemaligen Linzer Bürgermeister Klaus Luger im Mai präsentierten Projektes wurden gestern von der geschäftsführende Vizebürgermeisterin Karin Hörzing, dem Obmann des City Rings, Matthias Wied-Baumgartner, sowie Klaus Dietrich von den Linz AG Linien abgesteckt.

"Mini", "Midi", "Maxi" und "Nixi"

Das sogenannte „Nixi“-Ticket reiht sich zwar marketingfreundlich in die Begrifflichkeit der Linzer Straßenbahntickets ein – „Mini“, „Midi“, „Maxi“. Ein haptisches Ticket gibt es dazu aber freilich nicht. Start ist am kommenden Samstag – die Aktion gilt jeweils von 9 bis 18.30 Uhr. Die Pilot-Phase wird bis 28. Dezember dauern. Und zwar zwischen Hauptbahnhof und Biegung, beim Mühlkreisbahnhof.

"Wir erwarten uns eine zusätzliche wirtschaftliche Belebung für eine der ohnehin meistfrequentierten Einkaufsstraßen Österreichs", sagt Karin Hörzing. "Und wir hoffen auch auf Neukunden."

Innenstadt attraktiver machen

Damit meinte sie nicht nur Neukunden für die Landstraße, sondern auch für den "ohnehin defizitären" öffentlichen Verkehr. Es sei eine Testphase, die darauf abzielt, die Innenstadt zu attraktivieren. Die Kompensation des Einnahmenentgangs in dieser Zeit übernimmt der Cityring.

Kostenlose Parkplätze könne die Innenstadt nicht bieten, sagt Matthias Wied-Baumgartner aber auf diese Weise könne ein umweltschonendes und stressfreies Einkaufen gewährleistet werden. Mit dem "Nixi"-Ticket könne nicht nur die Frequenz für die Gastronomie und den Handel gesteigert werden, sondern auch für die Kultureinrichtungen, die sich in der Innenstadt befinden.

Evaluierung des Pilot-Projektes im nächsten Jahr

Die Linz Linien schauen mit großer Neugierde bereits auf die Evaluierung dieses Pilot-Projektes. Werden neue Kunden gewonnen? Wird der Öffentliche Verkehr damit besser wahr- und angenommen? All das seinen Fragen, die danach beantwortet werden können, denn es wird eine Kundenfreuquenz-Analyse geben. Der Takt sei in dieser Zeit jedenfalls ein hoher: Alle drei bis fünf Minuten fährt eine Straßenbahn, insgesamt vier Linien. "Wir wollen eine Motivation bieten, um über eine Alternative zum Individualverkehr nachzudenken", sagt Klaus Dietrich von den Linz AG Linien.

Ob bei einem erfolgreichen Fazit eine Wiederaufnahme oder Ausweitung des kostenlosen Ticktes zu erwarten ist? "Wir evaluieren und sehen dann weiter", antwortet Karin Hörzing kurz. Mit Blick auf die Zukunft wirft sie aber eine alte Weisheit ein: "Was nix kost' is' nix wert."

FP-Raml fordert Ausdehnung des Konzeptes

Für Stadtrat Michael Raml (FP) geht das Konzept allerdings nicht weit genug. Er forderte gestern, die Ausdehnung auf das komplette Straßenbahnnetz, aber ausschließlich innerhalb der Linzer Stadtgrenzen. "Wir müssen Innenstadtbelebung weiter denken. Der aktuelle Versuch schließt praktisch komplett den Linzer Süden und Norden aus. Will man etwa vom Linzer Süden oder auch vom Norden mit der Bim in die Stadt, muss der Fahrgast ohnehin eine Langstreckenkarte erwerben. Der angekündigte Mehrwert, dass es ab Hauptbahnhof eine Freifahrt in die Innenstadt gäbe, würde somit ausschließlich den Bewohnern der Innenstadt oder den mit dem Zug reisenden Umlandbewohnern zugutekommen."

