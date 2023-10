Grünes Licht für Stadtteilbus auf den Pöstlingberg

Der neue Stadtteilbus auf den Pöstlingberg ist auf Schiene. Im heutigen Finanzausschuss wurde die Finanzierungsvereinbarung über 280.000 Euro beschlossen. Am 9. November folgt die Entscheidung im Gemeinderat, eine Mehrheit gilt als sicher.

Das Fahrgastpotenzial des Stadtteilbusses wird vorab auf 29 Prozent Auslastung geschätzt. Das ist auch die Marke, die es im nächsten Jahr zu erreichen gilt, damit das Projekt fortgesetzt wird. Denn vorerst läuft der Betrieb nur als Probeversuch. Nach einem Jahr wird Bilanz gezogen.

Neues Gebiet für Öffi-Verkehr erschlossen

Die Strecke verläuft zwischen dem Bergbahnhof in der Landgutstraße und dem Pöstlingberg, in weiten Teilen parallel zur bestehenden Pöstlingbergbahn. Durch die Schaffung einer Haltestelle entlang des Brandstetterweges wird zudem ein neues Gebiet für den öffentlichen Verkehr erschlossen. Von der neuen Buslinie werden auch Einwohner der Nachbargemeinden Puchenau und Gramastetten profitieren, an der Finanzierung haben sich diese jedoch nicht beteiligt.

Die geplante Streckenführung beinhaltet die folgenden Stationen:

Landgutstraße

Bruckneruniversität

Tiergarten

Schableder

Bergfriedhof

Pöstlingberg-Schlössl

Pöstlingberg

Brandstetterweg

Götzlingstraße

Der Bus wird ab 31. Jänner 2024 von Montag bis Freitag zwischen 6.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag bis 13.30 Uhr im 30-Minuten-Takt alternierend zur Pöstlingbergbahn fahren. Die Linz Linien vergeben den Betrieb an einen Subunternehmer. Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) ist der Beschluss "eine weitere, wichtige Etappe zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs", für Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) "ein wichtiger Hebel, um vermeidbare Pkw-Fahrten in der Innenstadt zu minimieren".

Lange Diskussion über volle Bergbahn

Der Entscheidung ist eine längere politische Diskussion vorausgegangen. 2020 sammelte eine Bürgerinitiative von Bewohnern der drei Pöstlingberg-Gemeinden Linz, Puchenau und Gramastetten knapp 2000 Unterschriften für eine Taktverdichtung der Pöstlingbergbahn, weil diese zu Stoßzeiten oft überlastet war. Im Dezember 2020 beschlossen ÖVP, Grüne, FPÖ, NEOS und KPÖ gegen die Stimmen der SPÖ eine entsprechende Resolution an die Linz AG. Die fanden das Ansinnen damals zwar "begrüßenswert, aber betrieblich nicht wirklich notwendig". Aus Sicht der SPÖ wäre eine Taktverdichtung alleine schon aufgrund der dafür notwendigen neuen Garnituren (bekanntlich Spezialanfertigungen) wirtschaftlich nicht darstellbar. Im August 2021 wurde dann das Konzept für den Stadtteilbus erstmals vorgestellt. Für Linz AG-Vorstandirektorin Jutta Rinner spricht vor allem auch die unmittelbare Nähe zu den Wohngebieten entlang der Hohe Straße für die Buslinie als Ergänzung zur schienengebundenen Bergbahn.

Die Linzer Grünen begrüßen die zusätzlichen Busse als "wichtige Aufwertung des Öffi-Angebots". Langfristig wäre es aber wünschenswert, auch den Takt der Pöstlingbergbahn zu erhöhen, sagt Klubobmann Helge Langer.

