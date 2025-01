Gesucht: Drei singende Mädchen, drei geduldige Buben

Auch bei "School of Rock" rockten die Kinder.

Im Herbst feiert im Musiktheater ein neues Musical Premiere. Welches das sein wird, ist zwar schon fix, verraten wird es allerdings erst im April. Doch die Vorbereitungen laufen längst. In wenigen Tagen findet dafür auch ein Casting statt – denn es werden wieder, wie schon bei "School of Rock", Kinder mit dabei sein.

Konkret sind es eine Rolle für ein Mädchen, das sehr gut singen kann, und eine Rolle für einen Buben, der allen voran auch sehr geduldig ist, immerhin muss er zweimal umgeschminkt werden. Jede dieser Rollen wird dreifach besetzt, gesucht werden also drei Buben und drei Mädchen zwischen zehn und 13 Jahren. "Niemand muss nervös sein, wir schaffen beim Casting eine möglichst entspannte Atmosphäre", sagt Arne Beeker vom Landestheater Linz.

"Viel Erfahrung mit Kindern"

"Wir haben mit Kindern viel Erfahrung und seit ‚School of Rock‘ kann uns nichts mehr schocken", fügt er hinzu – freilich nicht ohne Augenzwinkern. Es handelt sich zudem um ein Familienmusical, das heißt, auf die Kinder wirken keine Szenen ein, die sie nicht verarbeiten könnten. "Es ist nichts dabei, was die Kinder schocken würde", sagt Beeker.

Aber freilich, ein Casting schafft immer auch Aufregung – "manchmal verliert ein Kind auch die Nerven, das kann schon vorkommen. Aber wir sind alle sehr erfahren."

Wichtig sei bei der Anmeldung die Größe, denn die Kinder spielen gewissermaßen die kindliche Version der erwachsenen Schauspieler, dürfen daher nicht größer als diese sein und müssen sich auch ein wenig ähneln. Geprobt wird von Mai bis September – mit zwei Monaten Probenpause, danach folgen 30 Aufführungen bis April 2026.

Bewerbungen bis 5. Februar an beeker@landestheater-linz.at – mit Name, Alter, Geburtsdatum, Kontaktdaten und Bild – Casting am 15. Februar.

