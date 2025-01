Musiktheater Linz: Dieser Holländer fliegt anders, aber auch überzeugend

Am Ende ist es wie bei der "Butterfly": Die Protagonistin findet die Erlösung nicht im Suizid, sondern sie beschließt selbstbestimmt, ihr Leben ganz von vorn zu beginnen. So unterschiedlich Inhalt und Motive bei Giacomo Puccinis Oper "Madama Butterfly" (Premiere im Dezember im Musiktheater) und Richard Wagners "Der fliegende Holländer" (Premiere am Samstag) auch sind – zum Schluss eint sie die Sicht auf ein aufgeklärtes Frauenbild.