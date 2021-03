Gerüchte um Abspaltung von Linzer Neos

Es sind aufregende Wochen, die die Linzer Neos derzeit durchleben. Nach der Aufregung rund um mehrere Bürgerinitiativen-Vertreter, die für die Neos in den Gemeinderat einziehen wollen und der angekündigten Klage von Gemeinderätin Elisabeth Leitner-Rauchdobler gegen ihre Fraktionskollegin Olga Lackner wegen Rufschädigung, geistert nun das Gerücht herum, dass Gemeinderat Lorenz Potocnik mit einer eigenen Liste zur Gemeinderatswahl im Herbst antreten will.

Dieses Gerücht hat schon weite Kreise – bis hin zu Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer – gezogen. Eypeltauer sprach auf Nachfrage nur davon, vom Gerücht gehört zu haben.

Potocnik selbst weist die Mutmaßungen entschieden zurück: „Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen und entbehrt jeder Grundlage.“

Auf OÖN-Anfrage verweist er auf seine Bewerbung bei den Neos, die Frist dafür hat am Sonntag geendet: „Der Zug ist längst abgefahren.“ Ab Mitternacht ist übrigens online einzusehen, wer für die Neos bei den Wahlen ins Rennen gehen will. In Linz treten 14 Kandidaten an, der Listenerstellungsprozess dauert bekanntlich bis 20. März.