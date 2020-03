Gemeindefinanzen: Luger und Rabl fordern faire Regel

Das Thema allerdings war keine beginnende SPÖ-FPÖ-Allianz, sondern eine bekannte Kritik der Städtevertreter, die sie gestern anlässlich des 69. oberösterreichischen Städtetages in Vöcklabruck erneuerten: "Es ist in Oberösterreich leider weiter so, dass erfolgreiche große und mittelgroße Städte bei der Regelung der Gemeindefinanzen krass benachteiligt werden", sagte Luger. Die Lage habe sich durch die "Gemeindefinanzierung neu" von 2018 in Oberösterreich nochmals verschlechtert, so Luger.

Kleingemeinden erhalten mittlerweile die 15-fache Pro-Kopf-Förderung von mittleren und größeren Städten. Vor der Neuregelung lag das Verhältnis bei 1:11, kritisierte Rabl die wachsende Schieflage. Noch Anfang der 2000er-Jahre erhielt Wels rund drei Prozent der Bedarfszuweisungsmittel, nun sind es nur noch 1,3 Prozent. "Und das obwohl die Aufgaben der Städte deutlich mehr geworden sind", so Rabl. Luger und Rabl, Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des oberösterreichischen Städtebundes, forderten vom Land Verhandlungen. "Es ist notwendig, diese Ungerechtigkeit aufzulösen", sagte Luger.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.