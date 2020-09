Flüchtiger Pkw-Lenker am Linzer Hauptbahnhof gestellt

Polizisten des Postens Kaarstraße führten um 17:17 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Leonfeldnerstraße (B126) durch. Bei dedem Versuch, einen Fahrer, der mit 80 km/h unterwegs war, anzuhalten, hielt dieser direkt auf einen Polizisten zu, sodass der Polizist mit einem Sprung zur Seite sich retten musste. Die beamten nahmen die Verfolgung des Fahrzeuges auf. In der Neufahrergasse hielt der Wagen an und zwei Personen sprangen heraus. Der Lenker flüchtete in Richtung Haselbach, den Beifahrer konnte ein Polizist festhalten.

EKIS-Anfragen ergaben, dass der Pkw und die Kennzeichentafeln gestohlen wurden, weshalb der 19-jährige Beifahrer festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht wurde.

Die Intensivfahndung nach dem 23-jährigen flüchtigen Lenker, ebenfalls aus Linz, wurde um 19:03 Uhr erfolglos eingestellt.

Um 23 Uhr führten Polizisten eine Fußstreife am Hauptbahnhof durch. Die Beamten wurden auf eine Gruppe junger Männer im Bereich Kärntnerauge aufmerksam, von denen drei Personen - darunter der 23-Jährige - auffällig in den Innenbereich des Hauptbahnhofs gingen. Der 23-Jährige wurde von einem Polizisten durch lautes Zurufen aufgefordert stehen zu bleiben, dieser versuchte jedoch zu flüchten. Daraufhin nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Der 23-Jährige beendete den Fluchtversuch im Busterminal, indem er seinen Rucksack wegwarf und auf die Knie ging. Er wurde festgenommen und zur weiteren Abklärung auf die Polizeiinspektion Hauptbahnhof Linz gebracht.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Beamten des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Linz übernommen. Die beiden Verdächtigen wurden am Dienstag einvernommen und dabei gestand der 23-Jährige ua., den Pkw sowie die Kennzeichentafeln gestohlen zu haben.

Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz gebracht. Der 19-Jähirge wurde der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

