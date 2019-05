Ehemaliger Linzer Spitzen-Gastronom verstorben

In seinem 1986 eröffneten Lokal im Einkaufszentrum Muldenstraße im Spallerhof in Linz gab sich auch die Prominenz die Türklinke in die Hand. Ganze Generationen lernten bei Niccolai die Kunst, dem Gast zu Genuss zu verhelfen. Auch nach seinem Ausscheiden als aktiver Patron nahm Niccolai regen Anteil am kulinarischen Geschehen im Lande und veredelte so manches Eröffnungsfest mit seiner unnachahmlich herzlichen Art.

Silvano Niccolais Verabschiedung findet im engsten Familienkreis statt.