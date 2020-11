Drogen-Lenker nach Unfall erwischt

Der Mann aus dem Bezirk Eferding war am Freitag gegen acht Uhr mit seinem Firmenbus auf der Neubauer Straße vom Ortszentrum Hörsching kommend Richtung Neubau unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 30-Jähriger Fahrradfahrer dieselbe Straße am Radweg entlang. Bei der Kreuzung Nelkenweg bog der Firmenbus-Lenker nach rechts ab. Der Radfahrer legte eine Vollbremsung ein um einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte aber dabei und verletzte sich unbestimmten Grades. Er musste von der Rettung in das UKH Linz gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme bekamen die Polizisten den Verdacht, dass der Autofahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss steht. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 0,3 Promille. Bei der klinischen Untersuchung bewahrheitete sich der Verdacht. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt.