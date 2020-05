Drei Verletzte bei Unfall auf B1

Ein 34-jähriger ungarischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Linz Land fuhr Richtung Asten. Zur selben Zeit lenkte ein 79-Jähriger aus dem Bezirk Linz Land seinen Pkw auf der Tödling Gemeindestraße zur Kreuzung mit der B1. An der Kreuzung wollte der 79-Jährige links Richtung Ebelsberg einbiegen. Dabei kam es zum rechtwinkeligen Zusammenstoß mit dem Auto des 34-Jährigen. Beide Lenker und die 73-jährige Ehefrau des 79-Jährigen wurden verletzt. Das Ehepaar wurde in das Linzer Uniklinikum gebracht, der 34-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

