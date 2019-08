Die jungen Wilden sind bereit für die große Flugshow

Motorengeräusche, Benzingeruch und Dreck – der Motocross-Sport ist nichts für schwache Nerven. Geht’s doch darum, höher, schneller und wilder zu sein als die Konkurrenz. Eine, die sich davon nicht beeindrucken lässt, ist Joela Freudenthaler. Die Augen der Achtjährigen aus Kefermarkt funkeln, wenn sie von ihrer Leidenschaft spricht: "Mir taugt das einfach, du musst a Hirn haben, aufpassen, dass du nicht zu viel Gas gibst, die Kurven gscheid sehen, und das Springen fühlt sich einfach so cool an."

Wenn Joela in ihrem Element ist – oder besser gesagt auf ihrer Motocross-Maschine sitzt –, hängt sie die Burschen oft genug ab: "Die reagieren ned ganz so supa." Schon am Wochenende soll es wieder so weit sein. Denn der MSC Kronast veranstaltet in Kefermarkt ein Heimrennen. Die kurvenreiche Strecke ist mit Bagger und Schaufeln errichtet worden. "Wir sind wie eine Familie und helfen alle zusammen", sagt Andreas Prinz, Vorstandsmitglied vom MSC Kronast. Das, was dem vor 15 Jahren gegründeten Verein allerdings fehlt, ist eine eigene Trainingsstrecke. Deshalb pilgern die 45 Fahrer mit Sack und Pack an den Wochenenden von Tschechien bis Niederösterreich und Italien, um zu trainieren. "Das verbindet, und diese Kameradschaft ist das Besondere", sagt Prinz.

Staatsmeister unter Favoriten

Nun steht aber der Event des Jahres vor der (Haus-)Tür, bei dem der Verein auf bis zu 3000 Zuschauer hofft. Einer der Favoriten ist Marvin Salzer. Das Ziel des 16-jährigen Staatsmeisters ist natürlich der Sieg: "Mal schauen, ob’s reicht. Wir haben starke Fahrer im Verein, das wird eine Herausforderung", sagt der Motocrosser, der ganz ruhig von seinem wilden Hobby erzählt: "Je weiter der Sprung und je höher der Luftstand, desto lustiger ist es. Meine Mama fiebert mit, ihr ist auch nicht ganz gut beim Zuschauen, aber da muss sie durch."

Joela will von "Mädelskram" nichts wissen. Lieber schraubt sie an ihrer Maschine herum, spielt Fußball oder schaut Youtube-Videos von Antonio Cairoli oder René Hofer: "So lerne ich, wie man schneller zur Kurve hinfährt und voi guat in der Kurve liegen kann." Herzklopfen kennen weder Joela noch Marvin – das überlassen sie den Zuschauern.

Bei dem Motocross-Event in Kefermarkt (Ortsteil Lest) findet am Samstag die MX Hobby Championship, am Sonntag die Amateur Masters jeweils ab 8 Uhr statt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kefermarkt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.