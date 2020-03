Corona-Krise verunsichert Trauernde

Auf den vier Friedhöfen der Linz AG - Stadtfriedhof Linz/St. Martin, Urnenhain Urfahr, Urnenhain Kleinmünchen und Bergfriedhof Pöstlingberg - werden derzeit sowohl Erdbestattungen als auch Feuerbestattungen durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung der Linz AG Bestattung & Friedhöfe. Einschränkungen gibt es allerdings, was die Trauerfeiern betrifft. Diese dürfen aufgrund der Schutzmaßnahmen der Ansteckung mit dem Coronavirus nur eingeschränkt abgehalten werden. Maximal fünf Menschen dürfen daran teilnehmen. Auf Wunsch ist unter bestimmten Voraussetzungen eine Verschiebung der Trauerfeier möglich, so die Linz AG.

Für Menschen, die einen Trauerfall haben, sind vier der acht Aufnahmebüros in Linz wie bisher geöffnet und unter Einhaltung der Schutz-Empfehlungen persönlich für die Anliegen im Trauerfall da.

Zudem werden auf www.linzag.at/trauer Antworten auf die Fragen zum Thema Bestattung und Friedhöfe gegeben. Dort findet man auch ein Online-Formular zur Abwicklung eines Trauerfalles.

Die derzeit geöffneten Aufnahmebüros sind jene in der Landstraße 15, in der Hauptstraße 1-5, Am Bindermichl 33 sowie in der Zeppelinstraße 2.