Corona-Impfbus hält heute erstmals in Traun

Von 9 bis 12 Uhr können sich spontane Impfentschlossene dort in der Egger-Lienz-Straße 15 impfen lassen. Eine Voranmeldung ist wie auch bei den anderen Impfbus-Haltestellen nicht nötig.

Ab 5. August fährt der Impfbus donnerstags (ebenfalls von 9 bis 12 Uhr) darüber hinaus zusätzlich die Haltestelle Maximarkt in der Neuen Heimat (Bäckermühlweg 61) an. Ab Freitag, 6. August, hält er zudem vor dem PRO-Kaufland in Linz-Urfahr (Lindengasse 16). Die Haltestelle Bulgariplatz wird ab dieser Woche hingegen nicht mehr angefahren.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) wollen mit den neuen Haltestellen – auch über die Linzer Stadtgrenzen hinaus – noch mehr Menschen mit dem niederschwelligen, kostenlosen Impfangebot erreichen. Die Haltestelle in Traun sei gerade für die Bewohner der südwestlichen Linzer Stadtteile eine leicht zu erreichende, heißt es weiter. Thomas Panholzer, Geschäftsführer von Transgourmet, begrüßt die Impfaktion am Firmenareal. Diese sei ein guter Ansatz, um "die eben erst wiedererstarkte Gastronomie zu unterstützen und das Risiko einer Welle im Herbst durch umfassende Maßnahmen so gering wie möglich zu halten".

Die Impfbus-Initiative der Stadt Linz wird in Kooperation mit dem Land Oberösterreich, dem Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariter-Bund und der Linz AG umgesetzt. Bei Personen über 18 Jahren kommt der Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz.

Informationen zum Fahrplan samt Haltestellen gibt es online unter www.linz.at