Bürgermeister Luger fordert Unterrichtsstart am 18. Mai

Das seit 16. März anhaltende "Aussperren der Kinder seitens der ÖVP mit Duldung des Grünen Koalitionspartners" bezeichnete er am Dienstag als "Riesenfehler", der die "soziale Ungleichheit verschärft", sagte Luger in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft. Vor allem die von einer SPÖ-Mehrheit angeführten Bundesländer machen bereits Druck. Die Videobotschaft in voller Länge:

Die Stadt Linz als Erhalter der Pflichtschulen sieht Luger in der Lage, einen gefahrlosen Lehrbetrieb zu gewährleisten. Denn schon seit Wochen stellten geöffnete Betreuungseinrichtungen unter Beweis, dass es mit entsprechenden Vorsichtmaßnahmen funktioniere. Anstelle eines ständigen Diskutierens im Bildungsministerium über ein mögliches Aufsperren, will das Stadtoberhaupt, dass endlich die Rahmenbedingungen entschieden werden.

Am Dienstag hatte die Regierung in einer Pressekonferenz angekündigt, die Schulen ab 15. Mai schrittweise wieder öffnen zu wollen. "Bis dahin sind es noch fast drei Wochen, das ist machbar", so Luger. Details zur Öffnung der Schulen will Bildungsminister Heinz Faßmann am Freitag bekannt geben.