Bürgermeister Luger appelliert an Disziplin der Linzer

In der jüngeren Vergangenheit hätten sich Probleme mit den bestehenden Regelungen gezeigt: "Im Falle eines Falles ist Contact Tracing alles, das hat sich im Vorjahr bestätigt. Wenn nun vereinzelt Cluster in Lokalen auftauchen, sind wir auf gutes Datenmaterial angewiesen, sonst klappt es nicht", sagt der Bürgermeister, der Disziplin bei Gastronomen und Gästen einfordert: "Die überwiegende Zahl der Lokale fordert die Registrierung ein. Die meisten Gäste registrieren sich ohne weitere Aufforderung. An die wenigen, die das noch zu locker nehmen: Macht uns bitte den Sommer nicht kaputt."