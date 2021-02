Architeken aus Europa sollen in Ebelsberg planen

Es ist, was die Stadtentwicklung im Süden von Linz betrifft, ein großes Vorhaben, das da auf mehr als 300.000 Quadratmeter in der Zukunft realisiert werden soll. Seit fünf Jahren wird geplant und diskutiert, wie das Areal der Hillerkaserne zu einem Ort werden kann, in dem Wohnen, Arbeiten, Bildung, Betreuungseinrichtungen, Nahversorger und Freizeitangebot nebeneinander funktionieren.

Ein Stadtteil der kurzen Wege soll es werden, wenn man das kooperative Planungsverfahren bislang verfolgt hat. Mit anderen Worten: viele Wege des Alltags sollen zu Fuß oder mit dem Fahrrad in Ebelsberg erledigt werden können. Das bedingt natürlich auch, dass der öffentliche Verkehr neue Achsen braucht und das Angebot generell verbessert werden muss, damit mehr Unabhängigkeit vom Auto gegeben ist.

All das soll in dem jetzt von der WSF-Privatstiftung ausgelobten internationalen Architekturwettbewerb mit hochrangiger Jury, wie es heißt, zum Ausdruck kommen. Dabei geht es jetzt um das Herzstück des Areals, nämlich um den von Vizebürgermeister Markus Hein als „Neues Zentrum Ebelsberg“ bezeichnen südlichen Bauabschnitt der Stadterweiterung von Ebelsberg. Damit sind die ehemalige Bundesheer-Kaserne und die angrenzenden „Sommergründe“ gemeint.

Der Wettbewerb ist in zwei Teile geteilt, einen „Ideenteil“ (60.000 Quadratmeter) und einen „Realisierungsteil“ (25.000 Quadratmeter), wo es um Stadtraum bzw. konkrete Wohn-, Arbeits- und Verkehrsflächen geht.

Architekten aus ganz Europa sind eingeladen, sich zu bewerben. Der Zeitplan sieht vor, dass die internationale Jury über den „Ideenteil“ Mitte Juli dieses Jahres entscheidet und Ende Oktober die finale Entscheidung fällt.