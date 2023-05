Allhaming: Hagen Mosser tritt für die FPÖ zur Bürgermeisterwahl an

Die Wahl 2021 war für Jutta Enzinger ein voller Erfolg. Sie setzte sich mit 83,09 Prozent der Stimmen gegen ihren damaligen Herausforderer Hagen Mosser (FP) durch - mit Ende März zog die VP-Politikerin aber einen Schlussstrich unter ihre politische Karriere. Ihren Ausstieg begründete Enzinger mit "persönlichen und privaten Gründen". Seither führt ihr Parteikollege Vizebürgermeister Franz Schachner-Nedherer die Amtsgeschäfte.

Die ÖVP hat bereits im März entschieden, wen sie in das Bürgermeisterrennen schicken wird. Der Unternehmensberater Karl Kastner wurde beim Parteitag einstimmig nominiert. "Allhaming soll auch in Zukunft ein lebenswerter Ort sein, wo sich alle wohlfühlen können“, sagte Kastner damals in einer ersten Reaktion.

Mehr Bürgerbeteiligung als Ziel

Nun ist auch bei der FPÖ die Wahl gefallen. Für die Freiheitlichen wird, wie erwartet, bei der Wahl am 9. Juli erneut Hagen Mosser antreten. „Wir hatten in den letzten Wochen viele Gespräche mit Gemeindebürgern. Es wird Zeit, dass nach dem überraschenden Rücktritt unserer Bürgermeisterin wieder Ruhe in die Kommunalpolitik einkehrt. Die Bürger wünschen sich Stabilität und eine Wahl zwischen mehreren Kandidaten“, begründet Mosser seine Entscheidung.

Mosser will die Bürgerbeteiligung stark ausweiten: "Wer, wenn nicht die Bevölkerung weiß, was gut für Allhaming ist." Unterstützung bekommt der FP-Politiker von Bezirksparteiobmann Christian Partoll. Der Ansfeldner Bürgermeister streicht hervor, dass es ihm ein großes Anliegen sei, dass die Allhaminger die Wahl zwischen mehreren Kandidaten haben. " Schön wäre es natürlich, wenn Allhaming mit uns den freiheitlichen Erfolgsweg beschreiten würde und sich neben Pucking und Ansfelden als dritte Gemeinde für einen freiheitlichen Bürgermeister entscheidet."

ÖVP hält absolute Mehrheit im Gemeinderat

Die ÖVP hält in Allhaming mit neun Mandaten die absolute Mehrheit im Gemeinderat, FPÖ und SPÖ kommen auf jeweils zwei Gemeinderatssitze. Eine Bürgermeisterwahl im Gemeinderat ist aufgrund des Zeitpunkts von Enzingers Rücktritt nicht möglich, eine solche ist nur dann zulässig, wenn ein Bürgermeister innerhalb der letzten zwei Jahre vor dem offiziellen Ende der Legislaturperiode aus dem Amt scheidet. Somit sind in Allhaming am 9. Juli nun wieder die Bürger am Wort.

