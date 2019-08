Alkolenkerin prallte frontal in Gegenverkehr

Die 32-Jährige war in den frühen Morgenstunden im Haselgraben in Richtung Kirchschlag unterwegs. Bei Straßenkilometer 6,09 kam sie in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, riss ihr Fahrzeug wieder nach links, kam ins Schleudern und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw einer 23-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung.

Die 32-Jährige wurde schwer verletzt nach notärztlicher Erstversorgung ins Ukh Linz gebracht. Ihr Beifahrer, ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, und die 23-Jährige Lenkerin des anderen Fahrzeuges wurden ebenfalls verletzt und in den Med Campus III gebracht.

Ein im Ukh durchgeführter Alkotest bei der 32-Jährigen ergab den Wert von 1,42 Promille.