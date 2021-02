Alkoholverbot auf Spielplätzen soll kommen

Ausgangspunkt für entsprechende Beratungen im Sicherheitsausschuss waren Beschwerden von Anrainern, die wiederholt über Probleme mit suchtkranken Menschen in Linzer Parkanlagen (Schillerpark, GWG-Park, Volksgarten) geklagt haben. Hier ein generelles Alkoholverbot ähnlich jenem im Hessenpark zu verhängen, ist aber nicht so einfach. Zuerst müssten viele Verstöße nachgewiesen und von der Polizei dokumentiert werden.

Einfacher ist es aber, ein Alkoholverbot auf allen Spielplätzen zu verordnen. Und das will Linz nun tun, indem die Gartenschutz-Verordnung adaptiert und zur „Verordnung zum Schutz von Parkanlagen und Spielplätzen“ umgewandelt wird. Mit dem Hintergedanken, dass ein derartiges Alkoholverbot eine Wirkung erzielen würde, die über die in den Parks befindlichen Spielplätze hinausreiche. In der Verordnung soll auch das Campieren in Parks verboten werden. Raml ist zuversichtlich, dass die für einen Beschluss notwendige Mehrheit im Gemeinderat erzielt werden kann. Die ÖVP fordert ohnehin seit langem schärfere Maßnahmen, und auch die SPÖ habe Unterstützung signalisiert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.