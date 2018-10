Zwei Promille: Alkolenker beschimpfte Polizisten

TRAUN. Gut zwei Promille Alkohol hatte ein 26-jähriger Niederösterreicher intus, als er in der Nacht auf Dienstag im Gemeindegebiet von Traun (Bezirk Linz-Land) erwischt wurde.

Der Trauner Polizei war der junge Mann, der mit seinem Pkw vom Hauptplatz in Traun über den Kreisverkehr Richtung Weidfeldstraße unterwegs war, gegen 0:30 Uhr wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. So missachtete der 26-Jährige etwa eine rote Ampel und überfuhr eine Sperrlinie.

Weiters schienen ihn die Anhaltezeichen der Beamten nicht wirklich zu kümmern. Erst durch ein Überholmanöver konnte die Polizei den Niederösterreicher stoppten.

Beim Alkovortest offenbarte sich schließlich der Grund für die gewagte Fahrweise: Zwei Promille zeigte das Testgerät an, der junge Mann wurde zum Alkomattest in der Polizeiinspektion aufgefordert. Im Streifenwagen begann er, die Polizisten zu beschimpfen.

Festnahme und Anzeige

Als das endgültige Testergebnis, nämlich 1,98 Promille feststand, wurde dem 26-Jährigen der Führerschein abgenommen. Wieder beschimpfte er die Beamten, gestikulierte wild mit den Händen und schlug mit der Hand gegen den Türstock.

Nach mehrmaliger Abmahnung wurde er festgenommen und in den Verwahrungsraum der PI Traun gebracht. Diverse verwaltungsrechtliche Anzeigen erfolgen an die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land, teilte die Polizei am Morgen mit.

