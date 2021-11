80 Jahre und kein bisschen langsam

Dieter Lindl

Pensionist und Leichtathlet

Er ist auf seine alten Tage immer noch sehr schnell auf den Beinen. Dieter Lindl, Mitglied des PSV Linz und des Seniorenbundes Puchenau, hat dies heuer bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften in der Gruppe der 80-Jährigen eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Über die Sprintdisziplinen 100 Meter (19,07 Sekunden) und 200 Meter (40,26 Sekunden) markierte Lindl jeweils einen neuen oberösterreichischen Rekord. Bei den Staatsmeisterschaften in Linz nahm er dann auch die 400-Meter-Distanz in Angriff und holte sich in 1:37:67 Minuten den Vizestaatsmeistertitel. Auch hier konnte er sich mit dem zweiten Platz in die "Rekordgeschichtsbücher" eintragen, denn mit seiner Zeit unterbot er die bisherige oberösterreichische Rekordmarke um zwölf (!) Sekunden.

Nach so vielen Erfolgserlebnissen hat Lindl im nächsten Jahr ein neues Ziel: Er will den 800-Meter-Rekord brechen.