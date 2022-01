Exakt 208.729 Hauptwohnsitze wurden per 1. Jänner 2022 in Linz gezählt, das sind um 917 mehr als am Stichtag 2021. Wobei in Linz nicht nur die Zahl der gemeldeten Personen steigt, sondern diese werden auch immer älter. Insgesamt 68 in Linz lebende Menschen sind bereits älter als 100 Jahre, die älteste Linzerin ist Stefanie Kürner, die bereits ihren 110. Geburtstag feiern konnte. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren "nur" 26 Linzerinnen und Linzer älter als 100 Jahre.