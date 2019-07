50.000 ließen sich in die Welt des Wissens locken

Mehr als 50.000 Wissbegierige fanden im vergangenen Schuljahr ihren Weg in die Volkshochschule im Linzer Wissensturm. Sie besuchten rund 4000 Veranstaltungen, davon 2500 Workshops und 500 Vorträge. Das gab gestern die für Bildung zuständige Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) bekannt.

Schon jetzt sind Anmeldungen für das kommende Jahr möglich, das im Herbst startet. "Die Volkshochschule soll ein Lern- und Gestaltungsort sein", sagt VHS-Leiter Belmir Zec. "Wir laden alle ein, die in die Welt des Wissens eintreten wollen." Schobesberger will in der VHS den öffentlichen Auftrag als Wissensanbieter ernst nehmen: "Es ist unser Auftrag, Themen aufzugreifen, die kommerzielle Anbieter nicht im Programm haben können." Das Angebot ist vielfältig: Es reicht von einem Symposium zur Gewaltfreiheit (27. bis 29. September) anlässlich des 150. Geburtstages von Mahatma Gandhi über Sprachencafés bis hin zu Kursen über nachhaltiges Imkern.

Alle Infos zum Programm gibt es auf vhs.linz.at

Grundbildung

Ein wesentliches Element der Volkshochschule sind die Nachhilfe für Schüler sowie Grundbildungskurse.

3230 Schüler besuchten in diesem Schuljahr einen der Nachhilfekurse während des Schuljahrs, die entweder im Wissensturm oder direkt an den Linzer Neuen Mittelschulen abgehalten werden, oder einen der Sommerkurse, die in den letzten zwei Ferienwochen stattfanden.

350 Teilnehmer gibt es jährlich bei den Basiskursen. Dabei werden die Grundzüge des Schreibens, Lesens und Rechnens unterrichtet. Jährlich werden drei Alphabetisierungskurse mit je maximal 15 Teilnehmern abgehalten. Hier wird Lesen und Schreiben unterrichtet. Auch Kurse zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses stehen auf dem VHS-Prorgamm.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at