1,44 Promille: Pkw-Lenker verursachte Unfall mit Firmenauto und wollte flüchten

Ein 42-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Eferding verlor am Samstag gegen 2.15 Uhr früh auf der Plaßstraße in Ansfelden die Kontrolle über sein Firmenauto, fuhr in einer Kurve geradeaus und landete in einer Wiese, wo er einen Baum streifte, ins Schleudern geriet und wieder auf die Straße zurück rutschte. Der Pkw kam schließlich querstehend auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeikommender 18-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land verständigte die Polizei, da der 42-Jährige versuchte, davonzufahren. Die Beamten nahmen bei dem unverletzt gebliebenen Unfalllenker einen Alkotest vor, der einen Wert von 1,44 Promille ergab. Dem Eferdinger wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel vorläufig abgenommen. Am Firmenfahrzeug entstand Totalschaden.