13-jähriger Linzer stahl Auto aus Parkhaus

Eine Streife wurde am Donnerstag gegen 8:30 Uhr informiert, dass im Bereich des Spallerhofes angeblich ein Jugendlicher mit einem Pkw unterwegs sei. Nach kurzer Suche konnte der Wagen in der Scheibenpogenstraße angehalten werden. Der Lenker war ein 13-jähriger bosnischer Staatsbürger aus Linz, am Beifahrersitz saß ein gleichaltriger russischer Staatsbürger aus Linz.

Ermittlungen ergaben, dass der Russe gemeinsam mit einem 14-jährigen Freund das Auto gegen 3 Uhr in einem Autohaus im Bezirk Linz-Land gestohlen hatte. In einer Tasche des Bosniers konnten die Polizisten noch Böller und drei weitere Fahrzeugschlüssel sicherstellen.