Kontrolle: Gefälschter Führerschein, gar keiner und Drogen am Steuer

Montag gegen 15.30 Uhr wurde in der Hans-Sachs-Straße, ein in Wels wohnender 32-jähriger Engländer angehalten, der sich mit einem offensichtlich total gefälschten, britischen Führerschein auswies.

Gegen 21.50 Uhr wurde in der Billrothstraße ein 21-jähriger Welser aufgrund seiner unsicheren Fahrweise angehalten. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurden eindeutige Merkmale einer Suchtgiftbeeinträchtigung festgestellt. Der Lenker gab an, dass er wenige Stunden zuvor Cannabis geraucht habe. Die Untersuchung im Krankenhaus ergab die Fahruntauglichkeit. Der zwei Wochen alte, vorläufige Probeführerschein wurde abgenommen.

187 km/h statt 70

Gegen 1.20 Uhr bog ein 24-jähriger serbischer Staatsbürger aus Wels mit seinem Pkw unmittelbar vor der Zivilstreife auf die B1, die Wiener Straße, ein und beschleunigte seinen Wagen extrem Richtung Marchtrenk. Bei der Nachfahrt wurde mittels Videomessung eine Geschwindigkeit von 187 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen. Einen ersten Anhalteversuch in Marchtrenk ignorierte der Lenker und setzte seine Fahrt Richtung Linz fort, berichtet die Polizei. Nachdem er die Ausweglosigkeit seiner Situation aber erkannt hatte, hielt er bei einer Tankstelle in Marchtrenk an. Es wurde festgestellt, dass dem Lenker der Führerschein bereits entzogen wurde und er deutlich alkoholisiert war. Den Alkotest verweigerte er trotz mehrmaliger Aufforderung.

Es wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt und alle drei Lenker werden den Behörden zur Anzeige gebracht.