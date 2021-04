Kleine Leonie sucht Stammzellenspender

Die Löwin, die Kämpferin, die Starke – das ist die Bedeutung des Namens Leonie. Für ein dreijähriges Mädchen aus Holzhausen im Bezirk Wels-Land ist diese Beschreibung besonders treffend: Leonie hat in den vergangenen Monaten starke Schmerzen, zahlreiche Untersuchungen, Chemotherapien, Operationen und Behandlungen über sich ergehen lassen müssen – und ist dabei ein aufgewecktes, fröhliches Mädchen geblieben. Kurz vor Weihnachten begann ihr Leidensweg, kurze Zeit später wurde bei Leonie Leukämie diagnostiziert. Die Kleine kämpft mit Unterstützung ihrer Familie tapfer gegen die Krankheit. Helfen kann ihr eine Stammzellenspende. Dafür braucht sie einen genetischen Zwilling, den zu finden wie ein „Lottosechser mit Zusatzzahl“ ist, heißt es bei der Organisation „Geben für Leben“, die Leukämiehilfe Österreich. Um diesen genetischen Zwilling zu finden, müssen sich möglichst viele Menschen typisieren lassen. „Geben für Leben“ veranstaltet daher am Sonntag, 18. April, zwischen 10 und 15 Uhr, im Full Haus in Marchtrenk eine Typisierungsaktion. „Gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahren sind eingeladen, sich typisieren zu lassen“, sagt Andreas Wassner von „Geben für Leben“. Typisiert werden dabei sechs sogenannte HLA (Humane Leukozyten-Antigene)-Merkmale, die dann in eine weltweite Datenbank eingespeist werden. Ärzte, die Leukämie-Patienten behandeln, haben darauf Zugriff. Potenzielle Stammzellenspender werden dann kontaktiert. Je mehr Menschen bei der Typisierungsaktion am Sonntag mitmachen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Leben retten zu können – jenes von Leonie und vieler anderer Leukämie-Patienten, die auf eine Stammzellenspende warten.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.